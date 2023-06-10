В Марселе семьи жертв наркокатрелей объединяются против торговли наркотиками

«Когда в северных районах умирает молодой человек, весь Марсель скорбит», — заявил 19-летний Амин Кессачи, основатель ассоциации «Сознание», целью которой является восстановление имиджа молодых людей из рабочих районов.

«20 лет мы живем драма за драмой, и у нас создается впечатление, что мы больше ничего не контролируем. Мы не граждане второго сорта: нужно принимать во внимание тех, кто живет на этих территориях», — сказала Катя Якуби, президент Adelphi'cité.

Насилие на фоне конкуренции, связанное с незаконным оборотом наркотиков, набирает силу во втором городе Франции, где, по подсчетам AFP, с начала года уже погибли 23 человека, в основном молодые парни.