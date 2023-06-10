Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев

Джастин Трюдо, который сегодня должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, возложил венок к стене павшим солдатам в Киеве, под звуки военного оркестра, сообщили журналисты AFP.

Он также посетил выставку уничтоженной военной техники.

Заместитель министра обороны Украины Александр Поличук передал Джастину Трюдо кейс с осколками ракеты, упавшей на Одессу.

«Это маленькое воспоминание о том, как пострадала Украина от российских ракетных ударов», — сказал Александр Поличук.

С Джастином Трюдо встертилась группа украинских военных, прошедших обучение в Канаде.

Один из них, полковник Петр Остапчук, сообщил журналистам, что в Канаде бойцы ВСУ проходят подготовку снайперов, инженеров и молодых командиров.