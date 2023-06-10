Слияние UBS и Credit Suisse будет завершено в понедельник

«Понедельник станет историческим днем ​​для нашего банка и поворотным моментом для UBS, Швейцарии и всей индустрии финансовых услуг», — сказал он в служебной записке, распространенной в пятницу среди сотрудников, сообщает Bloomberg.

Ульрих Кернер признал в меморандуме, что слияние вызывает много вопросов о том, как соглашение повлияет на будущее сотрудников Credit Suisse.

Слияние приведет к делистингу акций Credit Suisse с фондового рынка.

Если операция будет завершена до открытия Wall Street 12 июня, вывод акций Credit Suisse с Нью-Йоркской фондовой биржи состоится 12 июня, а 13 июня — со Швейцарской фондовой биржи.

В случае, если объявление будет сделано после открытия Уолл-Стрит, вывод состоится 13 июня на обеих биржах.