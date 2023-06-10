МИД России: Суд ООН не допустил США к делу по иску Украины о геноциде

10 июня Министерство иностранных дел России сообщило, что суд Организации объединённых наций удовлетворил российское требование и не допустил представителей американского государства к делу по иску Киева против Москвы о геноциде. В связи с данным решением председатель суда ООН Джоан Донохью, являющаяся гражданкой США, отстранена от рассмотрения украинского иска.

Также в МИД России утверждают, что днём ранее Международный суд при ООН принял невиданное до сих пор решение, допустив к делу по украинскому иску в отношении Москвы 32 страны-наблюдательницы.