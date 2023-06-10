Арнольд Шварценеггер рассказал Марии Шрайвер правду о своем внебрачном сыне

Арнольду Шварценеггеру было особенно трудно признаться Марии Шрайвер, его бывшей жене, в том, что молодой Джозеф Баэна действительно был его сыном, родившимся несколькими годами ранее от его внебрачной связи с домработницей.

Откровение произошло не один на один, а в рамках супружеской терапии, без которой он, пожалуй, никогда бы не признался в этом.

«Раньше мы с Марией ходили к психиатру раз в неделю», — вспоминает Терминатор в документальном фильме «Арнольд» подготовленном Netflix.

«Во время одного из сеансов психиатр сказал: «Я думаю, сегодня Мария хочет кое-что уточнить. Она хочет знать, ты ли отец Джозефа». Я думал, что мое сердце остановилось, тогда я сказал правду. «Да, Мария, Иосиф — мой сын»», — признался актер.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер подошли завершению процедуры развода, начатой ​​почти десять лет назад.

Что касается Джозефа Баэна, то сейчас у актера с ним очень хорошие отношения, и он описывает его как «фантастического человека», которым он очень «гордится».