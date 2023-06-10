Эксперты рекомендуют перед сменой смартфона удалить банковские и платежные приложения

Если осуществляются мобильные платежи, в виртуальном кошельке хранится либо дебетовая, либо кредитная карта.

Кошелек — это либо собственное банковское приложение банка, либо аналогичный продукт из Google Pay или Apple Pay.

Банковские приложения, а также виртуальная карта должны быть удалены.

Это можно сделать специально или путем сброса смартфона к заводским настройкам.

Затем переустановите приложения на новом смартфоне.

Активация банковских приложений может занять несколько дней, но лучше всего заранее обратиться в банк, чтобы поменять устройство, напоминают эксперты.

Если вы используете цифровую карту для мобильных платежей, ее можно легко восстановить в самом приложении.

С другой стороны, цифровая карта от Mastercard или Visa должна быть повторно импортирована.