Эксперты рекомендуют перед сменой смартфона удалить банковские и платежные приложения

Если осуществляются мобильные платежи, в виртуальном кошельке хранится либо дебетовая, либо кредитная карта.
Кошелек — это либо собственное банковское приложение банка, либо аналогичный продукт из Google Pay или Apple Pay.
Банковские приложения, а также виртуальная карта должны быть удалены.
Это можно сделать специально или путем сброса смартфона к заводским настройкам.
Затем переустановите приложения на новом смартфоне.
Активация банковских приложений может занять несколько дней, но лучше всего заранее обратиться в банк, чтобы поменять устройство, напоминают эксперты.
Если вы используете цифровую карту для мобильных платежей, ее можно легко восстановить в самом приложении.
С другой стороны, цифровая карта от Mastercard или Visa должна быть повторно импортирована.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__