Зеленский: Украина эвакуировала 3 тысячи человек из-за ЧС на Каховской ГЭС

10 июня Владимир Зеленский публично заявил, что после подрыва дамбы гидроэлектростанции в Новой Каховке украинские спасатели и активисты эвакуировали более трёх тысяч человек из подтопленных территорий Херсонской области.

В субботу мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что к текущему моменту вода практически полностью ушла из города. Днём ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждал, что Запорожская атомная электростанция продолжает забор воды с Каховской ГЭС для работы систем охлаждения реакторов.