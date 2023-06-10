Зеленский: Украина эвакуировала 3 тысячи человек из-за ЧС на Каховской ГЭС

21:10 2023-06-10

Владимир Зеленский раскрыл количество эвакуированных жителей Херсонской области.

10 июня Владимир Зеленский публично заявил, что после подрыва дамбы гидроэлектростанции в Новой Каховке украинские спасатели и активисты эвакуировали более трёх тысяч человек из подтопленных территорий Херсонской области.

В субботу мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что к текущему моменту вода практически полностью ушла из города. Днём ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждал, что Запорожская атомная электростанция продолжает забор воды с Каховской ГЭС для работы систем охлаждения реакторов.