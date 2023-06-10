Пригожин доложил Шойгу об отказе «Конкорда» обеспечивать питание ВС РФ

10 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал текст своего письма к министру обороны России Сергею Шойгу, где просит освободить подконтрольную Wagner Group компанию "Конкорд" от обязанностей по обеспечению питания подразделений армии России в зоне спецоперации.

По словам Пригожина, недавно Минобороны РФ выпустило распоряжение, обязующее "Конкорд" закупать продукты питания у иностранных поставщиков по завышенным ценам, чего в "Группе Вагнера" делать не хотят, поскольку это может нанести существенный репутационный урон организации.