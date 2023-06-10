Макрон предупредил Раиси о последствиях поставок иранских дронов в РФ

Пресс-служба Елисейского дворца уведомляет, что 10 июня президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщив ему что Иран столкнётся с серьёзными последствиями в случае, если информация о поставках дронов Москве Тегераном подтвердится.

В связи с этим Макрон призвал Раиси немедленно прекратить любую военную помощь, которую Иран мог предоставлять России в ходе спецоперации на Украине.

Характерно, что правительства России и Ирана неоднократно опровергали слухи о том, что Тегеран поставляет дроны-камикадзе российским войскам.