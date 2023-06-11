«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0, впервые выиграв Лигу Чемпионов

В ночь на 11 июня в турецком Стамбуле прошёл финал футбольного турнира "Лига Чемпионов", где встретились английская команда "Манчестер Сити" и миланский ФК "Интер".

По итогам противостояния "Манчестер Сити" обыграл "Интер" со счётом 1:0 благодаря голу Родри Эрнандеса. Таким образом британский "Манчестер Сити" впервые стал триумфатором Лиги Чемпионов и 23-им клубом, когда-либо выигрывавшем в данном состязании.

Характерно, что финал Лиги Чемпионов посетил президент Турции Тайип Эрдоган, недавно в очередной раз победивший на выборах, обойдя единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.