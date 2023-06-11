Офис Зеленского: 20 стран НАТО поддержали членство Украины в альянсе

В воскресенье, 11 июня, Игорь Жовква опубликовал новый пост в социальных сетях, где сообщил, что посетивший Киев премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским подписал общую декларацию, которая признаёт, что Оттава поддерживает вступление Украины в НАТО, когда для этого появятся соответствующие условиях.

Жовква отмечает, что десять дней назад в Молдавии прошёл саммит Европейского политического сообщества, где Румыния первой из членов Североатлантического альянса документально поддержала вступление Украины в организацию, а теперь шаги Киева на пути в НАТО письменно одобрили 20 государств блока.