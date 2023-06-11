Шакира благодарит поисковые отряды за спасение детей в Колумбии

«Страдания Лесли, Солейни, Тьена и Кристин и чудо их жизни потрясли всех нас и дали нам лучший пример единства и стойкости», — написал музыкант в Twitter: «От всего сердца мы благодарим всех, кто сделал возможным их поиск и спасение».

Дети были найдены в пятницу после 40 дней пребывания в джунглях.

Они стали жертвами катастрофы 1 мая с самолетом Cessna 206 в департаменте Какета на юге Колумбии.

В аварии погибли мать детей, пилот и вождь коренных народов. Больше месяца солдаты и коренные жители искали братьев и сестер в труднопроходимой местности.

После спасения детей в возрасте 13, 9, 5 лет и одного года доставили в военный госпиталь в столице страны Боготе.

Шакира родом из колумбийского портового города Барранкилья на побережье Карибского моря.

В последнее время она жила в основном в Барселоне и Майами. Однако она очень привязана к своей родной стране и, помимо прочего, руководит там фондом поддержки нуждающихся детей.

По сообщениям СМИ, несколько дней назад она отправилась в Колумбию, чтобы поддержать отца во время операции.