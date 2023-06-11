Трамп назвал обвинения против себя «политическим заказным убийством»

Во время предвыборного выступления в Колумбусе, штат Джорджия, Трамп назвал обвинения «нелепыми», безосновательными и одним из самых ужасающих случаев злоупотребления властью в истории США.

«Это политическое заказное убийство», — заявил кандидат в президенты от Республиканской партии.

По мнению Трампа, президент США Джо Байден пытается «посадить в тюрьму своего главного политического конкурента»: «Мы будем бороться с этим так, как никто не сражался раньше».

Трамп предупредил оппонентов, что он никогда не сдастся, не поколеблется и не перестанет бороться.

В деле, связанном с обращением Трампа с секретными правительственными документами за время его пребывания в должности, судебная система США выдвинула против него 49-страничное обвинительное заключение, которое было опубликовано в пятницу.

В нем перечислены семь категорий правонарушений, а всего Трампу инкриминируется более 35 преступлений.

Он обвиняется в заговоре с целью помешать расследованию и незаконном хранении крайне секретной информации, в том числе сведений о ядерном потенциале США и других стран, а также военных планах США на случай непредвиденных обстоятельств.