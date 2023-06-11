На западе Канады снова усилились пожары

08:46 2023-06-11

Пожары снова усилились на западе Канады, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек, тогда как на востоке, в Квебеке, власти прогнозируют в субботу борьбу с огнем, которая продлится «все лето».

После нескольких дней передышки в Альберте возобновились пожары.

В пятницу вечером в городе Эдсон с населением около 8400 человек был издан приказ об эвакуации, второй с начала мая.

«Пожар настолько вышел из-под контроля, что некоторым лесозаготовительным бригадам пришлось отступить», — сказал Люк Мерсье, административный менеджер округа Йеллоухед: «Они не могут бороться с огнем».

На северо-востоке Британской Колумбии город Тамблер-Ридж с населением 2400 человек также был эвакуирован после того, как лесной пожар оказался всего в паре километров.