Конор Макгрегор избил мужчину в костюме талисмана команды НБА «Майами Хит»

11 июня стало известно, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, чья компания TIDL Sport заключила контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит", избил мужчину в костюме талисмана данной команды.

Известно, что Макгрегор и "Майами Хит" снимали шуточный рекламный ролик, по сценарию которого ирландец должен был избить талисман клуба "Берни". Во время записи видео Конор Макгрегор действительно нанёс несколько ударов мужчине в костюме талисмана "Майами Хит", однако позднее выяснилось, что человек в костюме ростовой куклы действительно пострадал и нуждался в помощи медиков.