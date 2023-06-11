Маск осудил Пентагон за выделение пакета военной помощи Киеву на $2,1 млрд

Накануне пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму в 2,1 миллиарда долларов, в который войдут боеприпасы, беспилотники и зенитно-ракетный комплекс Hawk.

На сообщение Пентагона отреагировал американский предприниматель Илон Маск, который написал пост в мессенджере Twitter, где раскритиковал решение Минобороны США, заявив, что Белый дом пытается выдать желаемое за действительное, спонсируя войска Украины, которые далеки от победы над Россией.