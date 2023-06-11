Мигранты захватили грузовой корабль у берегов Неаполя

По данным властей, группа из 15 мигрантов проникла на судно Galata Seaways, следовавшее из Турции во Францию в пятницу.

Им удалось захватить управление сухогрузом, который в итоге сбился с курса и оказался у берегов Неаполя.

Спецназ ВМС Италии сумел проникнуть на корабль с помощью вертолетов и арестовал группу мигрантов, вооруженую ножами и ножницами для ковров.

Две женщины, в том числе беременная, из числа мигрантов и двое мужчин были доставлены в больницы, сообщает информационное агентство Ansa со ссылкой на департамент здравоохранения Неаполя.

Мигранты заявили полиции, что они из Афганистана, Сирии и Ирака, они были доставлены в центр приема беженцев.

Судно смогло продолжить свое движение на юг Франции.