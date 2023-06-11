Кабачки отплатят урожаем: чем подкормить культуру летом, чтобы плодов было не сосчитать

Кабачки довольно неприхотливы и порою кажется, что они способны расти сами по себе. Но это не совсем так: немного внимания им не повредит.

Например, в период вегетации культуру надо подкормить настоем золы. Для этого приготовить раствор, растворив 1 ст. золы в 10 л теплой воды. Дать сутки настояться, тщательно размешать и полить. Такие орошения особенно полезны во время цветения кабачков, которое приходится на июнь.

Также полезно угостить растение раствором на основе борной кислоты. Чтобы его приготовить, нужно половину чайной ложки вещества развести в небольшом количестве горячей воды.

Затем - довести объем воды до 9 литров, добавить поллитра молока либо сыворотки, а еще - 15-30 капель йода.

Все хорошо перемешать, опрыскать из пульверизатора по листу. Такая подкормка увеличит количество завязей и плодов.