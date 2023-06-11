Напомним, что украинские власти в субботу официально признали, что ВСУ начало контрнаступление на всех фронтах.

Ранее об этом рассказал президент России Владимир Путин, который отметил, что все атаки противника потерпели неудачу и привели к массовым потерям в живой силе.

Эксперты издания считают, что июньское наступление ВСУ «может стать поворотным этапом» в конфликте.

Они не сомневаются, что Украина добивается тем самым политических козырей в предстоящих встречах НАТО и ЕС.

Контрнаступление, цели которого так и не ясны никому в ЕС и США, смогут назвать успешным лишь при «вытеснении всех российских сил» дол границ 24 февраля 2024 года, что опрошенные лица считают «маловероятным».