11 июня представитель Совета федерации РФ Алексей Пушков публично заявил, что администрация Джо Байдена продолжает накачивать Украину оружием западного образца, отказываясь прогнозировать возможные последствия таких действий. По мнению Пушкова, сейчас Соединённые Штаты можно сравнить с лошадью, несущейся вскачь по пути войны.

Алексей Пушков уверен, что Вашингтон одержим миражом геополитического поражения России по результатам спецоперации в Украине, однако в действительности такого никогда не произойдёт.