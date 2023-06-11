Макрон прошёл мимо упавшего в обморок французского гвардейца в Париже

11 июня с рабочим визитом в Париж прибыл президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, который вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном направился в здание Елисейского дворца для переговоров. В момент подъёма по ступеням Елисейского дворца рядом с Макроном и Радзуэлина в обморок упал французский гвардеец, которого поспешили унести от лидеров двух стран.

Характерно, что Эммануэль Макрон обратил внимание на инцидент с падением гвардейца, но предпочёл его проигнорировать и прошёл мимо солдата, которому стало плохо.