Трамп готовится к публичному выступлению по архивному делу во вторник

Дональд Трамп выступит на одном из принадлежащих ему полей для гольфа в Нью-Джерси во вторник, где даст оценку по обвинениям в свой адрес о «незаконном сокрытии информации о национальной безопасности», говорится в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что Трамп не признает себя виновным в инкриминируемых преступлениях против безопасности США.

Напомним, что в конце минувшей неделе суд обвинил политика в 35 эпизодах, нарушающих американское законодательство.

Трамп назвал процесс: «Заказным политическим убийством» его, как кандидата на кресло в Белом доме в 2024 году.