Муравьи и тля исчезнут с огорода, если угостить их борной кислотой, приготовленной особым способом

Самым простым способом избавления от муравьев и тли является рассыпание порошка борной кислоты по "путям" передвижения трудолюбивых насекомых.
Самым же эффективным средством является приготовление "вкусных ловушек".
Муравьи очень любят лакомиться сладостями, которые и сами отведают и в свой дом занесут, чтобы поделиться с сородичами.
Вариантов приготовления приманки несколько.
Первым из которых является: в 1 литре воды (теплой) разводят 10 граммов борной кислоты. В такой состав нужно опустить банановые шкурки на 3 - 4 часа.
После шкурки от бананов раскладывают вблизи муравейников и на пути движения насекомых.
Также зарекомендовал свою эффективность и следующий вариант избавления от назойливых насекомых. В пол-литра воды растворяют сахар, варенье или мед, разливают по крышкам и расставляют по всей даче.
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