Лучший бесплатный стимулятор для выращивания рассады и укоренения черенков

В таком вопросе помогут листья алоэ.

Для того, чтобы растение дало корни максимально быстро, необходимо взять нижние листья полезного растения, так как с в них концентрируются самые ценные вещества.

Лист следует срезать очень аккуратно, впоследствии убрав в холодильник на 24 часа в полиэтиленовом пакете.

Таким образом будет запущен процесс образования веществ-стимуляторов роста.

После заданного времени из листа алоэ выжимают 10-12 капель, растворяя в 1 литре воды.

В данный состав помещаются черенки или рассада. В таком виде растения нужно оставить на несколько суток, пока не появились корни.

После этого можно смело сажать растения в почву, поливая их водой с алоэ, в которой они находились для проращивания корней.