Бывший муж Бритни Спирс Федерлайн обвинил певицу в употреблении наркотиков

Жизнь Бритни Спирс, которую в 2000-х боготворили миллионы слушателей по всему миру, никак не может войти в правильное русло.

Ведет себя мировая знаменитость очень странно. Заметно, что у нее огромные проблемы с психикой.

Более того, ее бывший муж Кевин Федерлайн утверждает, что мать его сыновей употребляет запрещенные вещества.

Экс-возлюбленный артистки уверен, что эта зависимость может свести Спирс в могилу, как это было с не менее талантливой Эмми Уанхаус.

Федерлайн не может спать спокойно от одной мысли. Он очень боится, что в один день его мальчики узнают, что их знаменитая мать скончалась от передоза.