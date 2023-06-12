Бывший муж Бритни Спирс Федерлайн обвинил певицу в употреблении наркотиков

Жизнь Бритни Спирс, которую в 2000-х боготворили миллионы слушателей по всему миру, никак не может войти в правильное русло.
Ведет себя мировая знаменитость очень странно. Заметно, что у нее огромные проблемы с психикой.
Более того, ее бывший муж Кевин Федерлайн утверждает, что мать его сыновей употребляет запрещенные вещества.
Экс-возлюбленный артистки уверен, что эта зависимость может свести Спирс в могилу, как это было с не менее талантливой Эмми Уанхаус.
Федерлайн не может спать спокойно от одной мысли. Он очень боится, что в один день его мальчики узнают, что их знаменитая мать скончалась от передоза.
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