Булыжник и железный лист под деревьми - гарантия получения богатого урожая фруктов

Эффективность предложенного метода стимуляции плодоношения деревьев в том, что камни нагреваются днем, обеспечивая комфортную температуру корням растения ночью.
Булыжники и железный лист следует закопать на 20 сантиметров (диаметром 1 метр) вокруг ствола яблонь, слив, груш, вишен.
Такой метод способствует тому, что деревья зацветают раньше, так как им не страшны перепады температур днем и ночью.
Естественно, в таком случае и плодоношение культур повышается значительно.
Что касается железного листа, то его помещают в яму под самый корень плодового дерева на этапе его посадки. Такой способ не позволит дереву укореняться вглубь, а корни будут развиваться "вширь".
Также железо поможет "насытить" почву этим необходимым элементом.
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