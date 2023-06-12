Булыжник и железный лист под деревьми - гарантия получения богатого урожая фруктов

Эффективность предложенного метода стимуляции плодоношения деревьев в том, что камни нагреваются днем, обеспечивая комфортную температуру корням растения ночью.

Булыжники и железный лист следует закопать на 20 сантиметров (диаметром 1 метр) вокруг ствола яблонь, слив, груш, вишен.

Такой метод способствует тому, что деревья зацветают раньше, так как им не страшны перепады температур днем и ночью.

Естественно, в таком случае и плодоношение культур повышается значительно.

Что касается железного листа, то его помещают в яму под самый корень плодового дерева на этапе его посадки. Такой способ не позволит дереву укореняться вглубь, а корни будут развиваться "вширь".

Также железо поможет "насытить" почву этим необходимым элементом.