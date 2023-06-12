CdS: Берлускони скончался в миланской клинике «Сан-Раффаэле» на 87 году жизни

11:48 2023-06-12

В итальянских средствах массовой информации появилась новость о смерти Сильвио Берлускони.

Днём 12 июня информагентство Corriere della Sera со ссылкой на инсайдера сообщило, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте восьмидесяти шести лет после госпитализации в больницу "Сан-Раффаэле", которая расположена на территории Милана.

Пользователи соцсетей заподозрили неладное, когда Берлускони госпитализировали в "Сан-Раффаэле" спустя всего месяц после выписки из больницы. Теперь же опасения подтвердились, и журналисты CsS подтверждают данные о кончине Сильвио Берлускони.