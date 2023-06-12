Удобрения, которые принесут вред растениям, если их смешивать или вносить в одно и то же время

Ни в коем случае навоз и птичий помет нельзя применять в одно и то же время с селитрой, известью, золой или мелом.
Дело в том, что такое сочетание приводит к тому, что перечисленные подкормки становятся хлопьями и эффекта от них никакого.
Подкормки на основе селитры, азота, кальция и извести не сочетаются с суперфосфатом и аммиачной солью.
Аммиак будет исчезать в воздух при смешивании таких веществ.
Дачники в курсе, что известь допустимо смешивать лишь с хлористым калием и мочевиной и только непосредственно перед внесением в грунт.
Смеси из извести готовят прямо на участке во период перекопки.
Доломит не эффективен при сочетании с суперфосфатом, навозом, карбамидом и селитрой.
Такой состав может привести к гибели растений.
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