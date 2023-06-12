Чеченский спецназ «Ахмат» подписал контракт с Минобороны РФ по приказу Шойгу

12 июня стало известно, что созданное в Чечне спецподразделение "Ахмат", бойцы которого участвуют в специальной военной операции на Украине и в освобождённых регионах, ратифицировало контракт с Министерством обороны России по приказу Сергея Шойгу, обязавшего все добровольческие воинские формирования подписать контракты с Минобороны.

Характерно, что днём ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что его частная военная кампания не станет подписывать контрактов с Министерством обороны РФ.