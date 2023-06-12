Ярмольник сообщил об алкоголизме Абдулова, по поводу которого он очень переживал

Леонид Ярмольник признался, что переживал из-за того, что его хороший друг Александр Абдулов потреблял слишком много алкогольных напитков.

Актер рассказал, что Абдулов успевал все за день: поработать, помочь нуждающимся и отметить то и другое.

Ярмольник не скрывает, что считал именитого коллегу уникумом по этой причине.

Леонид сокрушается, что возлияния Александра могли затянуться не на один день. Но работу артист никогда не позволял себе пропускать, на это время завязывая со спиртным.

Ранее бывшая жена Абдулова, одна из самых красивых актрис СССР Ирина Алферова, заявляла о том, что проблемы у актера с выпивкой были, но на сцене или съемках он себе в нетрезвом состоянии не позволял появляться никогда.