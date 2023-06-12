Огурцы нужно садить после после определенных растений

Не только удобрения и регулярный полив гарантируют богатый урожай таких овощей, как огурцы.

Важно знать после каких растений можно их садить.

Прежде всего следует уяснить, что огурцы любят плодородный грунт, подвержены многим заболеваниям, приветствуют освещенное место посадки и не выносят соседства с сорняками.

Исходя из этих знаний следует, что культуры-предшественники на грядке не должны иметь общих болезней с этими овощами и вредителей, которые поражают и тех, и других.

Лучшим местами для посадки огурцов будут те, где рос чеснок, баклажаны, капуста, а также горох, чечевица или бобы.

Нужно помнить и о том, что после самих огурцов также следует садить определенные растения.

Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы огурцы даже 2 года подряд росли на одном месте. Не подойдут и тыква, кабачок, дыня, в общем все культуры из семейства тыквенных, включая сами огурцы.

А вот такие растения, как картошка, лук, зелень и капуста отлично себя будут чувствовать на той же почве.