12 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида публично заявил, что администрации Пекина и Киева договорились о создании китайского "ядерного зонтика" для защиты Украины в случае военного вторжения на её территорию или угрозы применения оружия массового поражения против украинского государства.

Характерно, что накануне министр обороны Украины Алексей Резников провёл рабочую встречу с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, после чего военные чиновники договорились активизировать сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами.