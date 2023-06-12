Тля не навредит огороду, если посадить на нем лук, чеснок, горчицу, базилик и мяту

13:17 2023-06-12

Тля способна сделать так, что все усилия дачника по выращиванию любимых растений пойдут насмарку. Есть простой способ избавления от вредителя при помощи посадки определенных культур.

Самым простым и действенным методом избавления от тли является посадка растений, отпугивающих вредителя.

Вредное насекомое боится как огня растений с сильным запахом. К ним относятся как лук, чеснок, горчица, базилик, мята.

Примечательно, что тля не появляется не только на грядках с этими растениями, но и на тех, что рядом.

Стоит обратить внимание на тот факт, какие культуры будут способствовать распространению тли на даче.

Вредитель обожает такие цветы, как настурция и петуния. Бобовые культуры также по вкусу непрошеному гостю.

Калина и черёмуха также привлекают тлю на участок.

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