В Гомеле правоохранители задержали продавца и покупателей опасного психотропа «альфа-PVP»

13:26 2023-06-12

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщил, что гомельские таможенники вместе с сотрудниками отдела по наркоконтролю ОВД задержали продавца и покупателей опасного психотропа «альфа-PVP».

В ГПК сообщили, что 28-летний мужчина был задержан правоохранителями во время продажи указанного психоактивного вещества на одной из улиц Гомеля. Теперь ему грозит лишение свободы на срок вплоть до 15 лет.

Кроме того, двух покупателям не удалось скрыться от сотрудников милиции и избавиться от улик. Следующие пять лет своей жизни они могут провести в исправительном учреждении.

На данный момент проводятся процессуальные действия по установлению обстоятельств ввоза «альфа-PVP» на территорию Беларуси. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.