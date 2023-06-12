Французский город выступил за легализацию каннабиса

Дебаты, которые он организовал в своем городе в четверг вызвали много шума.

После того, как 4 июня на веб-сайте JDD была опубликована петиция, в которой приняли участие около пятидесяти подписавшихся, мэр намерен инициировать движение в пользу местных и контролируемых экспериментов по легализации каннабиса.

Он призвал к легализации каннабиса под надзором, после доклада Экономического, социального и экологического совета, опубликованного в начале года, в котором подчеркивается, что «несколько стран уже легализовали каннабис для так называемого воссстановительно- оздоровительного использования.

Речь идет о нескольких штатах в США, о Канаде и Уругвае.

На территории ЕС первым государством, предпринявшим такой решительный шаг, стала Мальта.

Несмотря на установленную более 50 лет систему запретов, одну из самых строгих в Европе, Франция является страной Европейского Союза с самой высокой долей потребителей наркотиков, где 45% людей в возрасте от 15 до 64 лет уже употребляли каннабис хотя бы раз в жизни, по сравнению с 27% во всем Европейском Союзе.