Антонов признался, что еле передвигается из-за проблем с ногами

Юрий Антонов в первый раз за долгое время появился на людях. Он был среди присутствующих на музыкальной премии и дал небольшое интервью известному изданию "МК".

78-летний звезда сцены еле стоял на ногах.

Антонов объяснил свое состояние. Артист рассказал, что не в состоянии долго стоять, так как испытывает сильные болевые ощущения в ноге, которые никак не хотят уходить.

Дело в том, что певец несколько лет назад сильно травмировал ногу. После Юрий Михайлович вынужден был несколько раз оперировать больную конечность, в том числе за границей.

В настоящее время Антонов никак не может прийти в себя до конца, процесс восстановления будет длиться еще очень долго.