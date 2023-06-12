В Польше зафиксирован мор рыбы, экологи опасаются повторения ситуации на Одере

Водный путь, который проходит через некоторые из наиболее промышленно развитых районов Польши, был вероятным источником прошлогодней экологической катастрофы, когда из реки Одер выловили 360 тонн мёртвой рыбы.

Накануне местные власти приказали принять экстренные меры по насыщению кислородом тех частей канала, где были обнаружены самые низкие уровни.

Также проводится дальнейшее тестирование проб воды и рыбы, но на данный момент не обнаружено золотистых водорослей, ставших, по заверению поляков, основной причиной произошедшего в 2022 году.

Это противоречит утверждениям местных рыболовов, которые заявили, что на мёртвой рыбе были характерные признаки смерти от токсинов водорослей: разрушенные жабры и петехии [пятна на коже].

Прошлым летом в середине июля сообщалось о первых наблюдениях мёртвой рыбы возле слияния Одера и Гливицкого канала. За этим последовала массовая гибель рыбы по всей длине реки в последующие недели.

Позже в отчёте ЕС указали, что канал был «наиболее вероятным источником антропогенных выбросов сточных вод с повышенным содержанием солей», которые способствовали катастрофе».