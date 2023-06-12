Путин назвал умершего Берлускони «дорогим человеком и другом»

Днём 12 июня Владимир Путин публично заявил, что соболезнует родственникам и друзьям бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который накануне скончался в одной из миланских клиник на 87-ом году жизни. По словам Путина в России запомнят Берлускони, который умел принимать непростые, но обоснованные решения визионерского характера.

Также Владимир Путин заявил, что Сильвио Берлускони является дорогим ему человеком и настоящим другом, поскольку давно был знаком с итальянским экс-премьером.