Ученый-агроном Коврижных назвала самых хороших соседей по грядке с помидорами

Понятно, что не любые растения подойдут для соседства с томатами на одной грядке.

Ландшафтный дизайнер и агроном Анастасия Коврижных утверждает, что ни в коем случает нельзя сажать с помидорами картофель, баклажаны и перец (другие представители семейства пасленовых, к которым относится и томат).

Дело в том, что у этих растений одни и те же болезни и вредители их уничтожают одинаковые.

Неудачным соседство будет также с капустой, тыквой и земляникой.

Отличными "квартирантами" для помидоров будут зеленый лук, спаржевая фасоль, петрушка, мята и бархатцы, которых боятся вредители, уничтожающие урожай хозяев грядки.