Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

Путин отметил, что будучи истинным патриотом, Сильвио Берлускони превыше всего неизменно ставил национальные интересы Италии, укрепляя позиции страны на мировой арене.
Также ушедший из жизни политик внёс огромный вклад в развитие дружественных отношений между Римом и Москвой.
«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе», — резюмировал Владимир Путин.