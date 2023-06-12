Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

Путин отметил, что будучи истинным патриотом, Сильвио Берлускони превыше всего неизменно ставил национальные интересы Италии, укрепляя позиции страны на мировой арене.

Также ушедший из жизни политик внёс огромный вклад в развитие дружественных отношений между Римом и Москвой.