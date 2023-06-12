Ротару наотрез отказалась продавать свой дом в Крыму, хотя не была там с 2014 года

София Ротару - хозяйка особняка на территории полуострова Крым. В поселке Никита, где находится дом, знаменитая певица очень любила бывать.

С 2014 года по понятным причинам София Михайловна не появлялась в собственном имении.

Один из предпринимателей заинтересовался недвижимостью и хотел ее приобрести у звезды сцены.

Об этом рассказала певица Анна Калашникова, которая хорошо знает этого бизнесмена.

Мужчина связался с представителями исполнительницы, озвучив свое предложение. В ответ он услышал отказ и его объяснение.

Ротару очень дорожит домом в Крыму, так как для нее это память о покойном муже Анатолии Евдокименко (1942 - 2002).