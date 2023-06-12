Кристине Агилере нравится чувствовать себя с возрастом

Впервые Кристина выступила на сцене в своем родном городе, когда ей было всего 6 лет. С тех пор она поняла: артисту важно не позволять кому-либо диктовать, как ему выглядеть.

В 2002 году поп-звезда даже написала гимн о самопринятии Beautiful, возглавивший хит-парад Грэмми и удостоенный одноименной премии.

Сегодня суперзвезде 42 года. Она сохраняет верность своим убеждениям, но это не мешает ей использовать инновационные продукты для поддержания красоты и хорошего самочувствия.

Каждый этап своей жизни она считает новой эрой. Кристине нравится чувствовать себя с возрастом все более уверенной.

Певица считает, что старение не должно пугать и становиться навязчивой идеей. У всех разные взгляды на то, как правильно взрослеть и поддерживать красивую внешность.

Агилера выбрала для себя инъекции против морщин и стала партнером одного из инновационных брендов, о чем недавно объявила в интервью журналу People.