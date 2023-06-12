Кофейный напиток, калорийность которого зашкаливает

Многие забывают, что полезными для здоровья являются натуральный кофе, эспрессо, американо и только. Именно эти напитки ускоряют обменные процессы. Остальные только добавляют лишние килограммы.

Моккачино - лидер по калориям среди кофейных напитков. Чашка такого питья составляет целых 260 кКал. Если же в него добавить сахар или сироп, можна добавлять еще 100 кКал.

Не надо быть экспертом в области питания, чтобы понять, что это очень калорийный продукт.

Если с кофейным лакомством съесть еще какой-нибудь десерт или печенье, то за один прием получается потребление половины суточной нормы по калориям.

Диетологи рекомендуют кофеманам потреблять классический кофе, можно с добавкой в виде растительного молока.