Защита капусты от гусениц от владельцев деревенских участков

Опасность вредителей в том, что гусениц слишком много. Это личинки белянки, о которой не понаслышке знают владельцы участков.
Мудрые деревенские агрономы подсказывают 2 эффективных способа спасения от этой напасти.
Первым из которых является организация правильных посадок.
Эксперты рекомендуют высадить по периметру участка растения, отпугивающие белянку. К таким культурам относятся настурция, календула, шалфей и мята, запах которых не переносит вредитель.
Еще одним действенным способом ликвидации незваных гостей является применение одного состава под названием "жгучая сода".
В обыкновенную соду добавляют горький перец и таким порошком посыпают почву вокруг посадок.
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