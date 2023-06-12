Защита капусты от гусениц от владельцев деревенских участков

Опасность вредителей в том, что гусениц слишком много. Это личинки белянки, о которой не понаслышке знают владельцы участков.

Мудрые деревенские агрономы подсказывают 2 эффективных способа спасения от этой напасти.

Первым из которых является организация правильных посадок.

Эксперты рекомендуют высадить по периметру участка растения, отпугивающие белянку. К таким культурам относятся настурция, календула, шалфей и мята, запах которых не переносит вредитель.

Еще одним действенным способом ликвидации незваных гостей является применение одного состава под названием "жгучая сода".

В обыкновенную соду добавляют горький перец и таким порошком посыпают почву вокруг посадок.