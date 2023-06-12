Польша подаст в суд за отмену решения ЕС о прекращении производства автомобилей с ДВС

Министр климата Анна Москва объявила в понедельник, что правительство в ближайшие дни подаст апелляцию на новые правила в высший суд ЕС.

Польша не согласна с этой частью и другими направлениями программы ЕС по защите климата «Fit for 55».

«Надеюсь, что присоединятся и другие страны», — заявила Москва.

В конце марта, после соглашения с Германией, министры энергетики ЕС дали добро на масштабный поэтапный отказ от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года.

Польша проголосовала против этих планов. Правительство в Варшаве назвало их нереалистичными и ведущими к росту цен на автомобили в будущем.

Италия, Болгария и Румыния воздержались во время голосования за решение.