Путин назвал смерть Берлускони большой потерей для России

«Для меня Сильвио был родным человеком, настоящим другом», — написал в понедельник президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями президенту Италии Серджио Маттарелле.

Путин отметил также, что всегда восхищался дальновидностью и взвешенными решениями Берлускони и был заражен его юмором и жизнерадостностью во время их встреч.

Смерть Берлускони стала «невосполнимой утратой и глубоким горем», говорится в сообщении.

Бывший премьер-министр Италии считался близким другом Путина.

Связь с Москвой 87-летний политик не прервал даже после начала спецоперации, о чем не раз публично заявлял, несмотря на русофобские веяния в политике современной Италии.