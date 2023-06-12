Вырастить кофейное дерево в средней полосе: реально ли это

Если есть желание самому вырастить арабику, для начала лучше запастись семенным материалом. На интернет-магазины лучше при этом не рассчитывать: как правило, такие зерна всходят, но долго растение не живет. Лучше раздобыть настоящий плод кофейного дерева.

Оптимальное время посева арабики - весна или лето. Это южное растение любит тепло, потому даже зимой надо поддерживать определенный градус (не ниже плюс 15-ти).

Опрыскивать культуру надо так, чтобы влага не попадала на цветки. Поливать после подсыхания верхнего грунта: летом обильно, зимой - умеренно. Во время активного роста кофейное дерево надо раз в месяц подкармливать удобрениями для цветущих видов. Можно посыпать сухим коровяком.

Чтобы кофейное дерево зацвело, световой день должен быть не менее 8 часов. Осенью и зимой его придется досвечивать люминсцентной лампой.

Какие условия надо соблюсти во время посадки плода? Семена на сутки надо замочить в слабом растворе марганцовки. Высевать его в субстрат из дерновой земли, торфа и песка (в соотношении 2:2:1). Можно использовать смесь вермикулита и мха сфагнума.

Семя надо класть плоской стороной вниз. После прорастания кофе надо пересадить в обычный грунт. Землю не утрамбовывать. Лучше всего посадить сразу несколько зерен, а когда появятся ростки - рассадить их по отдельным горшкам.

Почву для кофейного дерева готовят из универсального грунта, торфа и перегноя. Нужно добавить также немного перлита или песка.

При правильном уходе дерево заплодоносит через 3-4 года.