Йод - одно из самых эффективных и безопасных средств в борьбе с заболеваниями растений

Рецепт на основе йода - универсальное средство для профилактики различных грибковых заболеваний.

Кустарники, овощи, плодовые деревья будут благодарны подобной защите.

Состав готовится следующим образом: на 10 литров отстоянной и прогретой воды берут 3 капли йода. Таким раствором обрабатывают растения.

Особую опасность для многих культур представляет фитофтороз. Антисептичнеское средство поможет и в этом случае.

Недуг опасен для ряда растений, которые необходимо обрабатывать постоянно. К ним относятся картофель, помидоры, перец, баклажаны (семейство пасленовых).

Для приготовления "спасения от напасти" следует взять на 10 литров воды 40 капель йода в сочетании с 20 мл перекиси водорода.