По данным исследования, Берлин может столкнуться с нехваткой пресной воды

В засушливые летние месяцы река может нести на 75 процентов меньше воды, если в нее будет попадать меньше грунтовых вод, когда закончится добыча бурого угля в Лужице.

К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в понедельник Федеральным агентством по окружающей среде.

«В худшем случае в Берлине и Бранденбурге может возникнуть острая нехватка воды, если не будут приняты решительные контрмеры», предупредил представитель властей Дирк Месснер.

Расход воды в Шпрее более века искусственно увеличивался за счет добычи полезных ископаемых в Лужице: подземные воды откачивались для добычи угля и сбрасывались в реку.

Половина воды, которую сегодня несет река возле Котбуса, поступает из откачиваемых грунтовых вод, а летом их доля увеличивается до 75 процентов.