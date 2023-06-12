Гендиректор МАГАТЭ Гросси направился в Украину на встречу с Зеленским

Гросси уточнил, что во время встречи с Зеленским в Киеве планирует презентовать украинскому президенту программу помощи в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

Соответствующая программа была разработана после недавние просьбы Киева о международной помощи пострадавшим от наводнения районам правобережья Херсонской области.

Кроме того, Рафаэль Гросси намерен лично посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре дать оценку ситуации на атомной электростанции и провести ротацию экспертов миссии МАГАТЭ.